Коронавірус в Україні: за добу понад 17 тисяч нових випадків зараження
В Україні за 15 квітня COVID-19 виявили у 17 479 осіб, зафіксовано 438 летальних випадків, госпіталізували 4348 осіб, 12 054 пацієнти одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
17 479 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 16 квітня. Серед захворілих - 709 дітей і 378 медпрацівників", - повідомив міністр.
Було здійснено тестувань за добу 109 584 (у тому числі методом ПЛР - 47 421, методом ІФА - 19 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 43 133).
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1609), Харківській (1377), Львівській (1365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 921 244 особи;
- одужало - 1 465 820 осіб;
- летальних результатів - 39 096;
- проведено ПЛР-тестів - 8 869 518.
Нагадаємо, добою раніше COVID-19 виявили у 16 427 осіб, зафіксовано 433 летальних випадків.