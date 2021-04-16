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Коронавірус в Україні: за добу понад 17 тисяч нових випадків зараження
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16 квітня 2021, 08:59 12

Коронавірус в Україні: за добу понад 17 тисяч нових випадків зараження

16 квітня 2021, 08:59 12
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Найбільше нових випадків в Києві (1609) і Харківської області (1377)
Найбільше нових випадків в Києві (1609) і Харківської області (1377)
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 15 квітня COVID-19 виявили у 17 479 осіб, зафіксовано 438 летальних випадків, госпіталізували 4348 осіб, 12 054 пацієнти одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

17 479 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 16 квітня. Серед захворілих - 709 дітей і 378 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу 109 584 (у тому числі методом ПЛР - 47 421, методом ІФА - 19 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 43 133).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1609), Харківській (1377), Львівській (1365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 921 244 особи;
  • одужало - 1 465 820 осіб;
  • летальних результатів - 39 096;
  • проведено ПЛР-тестів - 8 869 518.

Нагадаємо, добою раніше COVID-19 виявили у 16 427 осіб, зафіксовано 433 летальних випадків.

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