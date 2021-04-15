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15 апреля 2021, 19:13 7

Черновицкая область может выйти из "красной" зоны – Ляшко

15 апреля 2021, 19:13 7
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Достигнуты 4 из 5 предпосылок для перехода в "желтый" уровень
Достигнуты 4 из 5 предпосылок для перехода в "желтый" уровень
Фото из открытых источников
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В ближайшие дни Черновицкая область может выйти из красного уровня эпидопасности, стабильное улучшение демонстрирует и Львовщина.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

В настоящее время, в области, которая с 1 марта находится в "красном" уровне достигнуты 4 из 5 предпосылок для перехода в "желтый" уровень:

Уровень тестирования в Черновицкой области в 4 раза больше, чем целевой показатель в 300 тестирований на 100 тысяч населения;

Коэффициент обнаружения на четверть меньше целевого показателя в 20%;

Загруженность коек с кислородом за последнюю неделю уменьшилось с 55% до текущих 49%, что меньше установленного предельного показателя в 65% на четверть;

Динамика уровня госпитализаций является одной из лучших по стране и составляет -25% госпитализированных за последнюю неделю;

Уровень госпитализаций за последние 2 недели уменьшился с 99 человек на 100 тысяч населения к текущим 67, ожидается, что в ближайшие дни уровень госпитализаций в регионе может опуститься ниже целевого показателя в 60 человек на 100 тысяч населения..

Это третья область, после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая показывает результат от внедрения своевременных и эффективных мер адаптивного карантина, - написал Ляшко.

Он добавил, что кроме этого, сейчас видим стабильное улучшение во Львовской области и надеемся ее увидеть в "желтом” уровне эпидопасности уже на следующей неделе.

Найближчими днями Чернівецька область може вийти з червоного рівня епіднебезпеки Наразі, в області, яка з 1 березня...

Posted by Віктор Ляшко on Thursday, April 15, 2021

Как сообщалось, карантинные ограничения на Херсонщине ослабят. Прежде всего это будет касаться обучения в школах.

Буковина COVID-19 эпидемия Виктор Ляшко красная зона Львовская область

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