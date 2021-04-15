На Черкащині вже п'яту добу не роблять щеплення від коронавірусу

З початку вакцинальної кампанії всього щеплено 419 297 осіб

З початку вакцинальної кампанії всього щеплено 419 297 осіб

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу, 14 квітня, в Україні вакциновано від коронавірусу 15 744 осіб, це на 592 більше, ніж напередодні. Щеплення проводилися 124 мобільними бригадами по імунізації та 747 пунктами вакцинації.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

15 744 людини щеплені проти COVID-19 за добу 14 квітня. 419 297 осіб щеплені з початку кампанії зі щеплення, з них отримали 1 дозу - 419 295 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - повідомив міністр.

Найбільше за минулу добу щеплень від коронавірусу зробили в Дніпропетровській (2 560), Львівській (2 340) областях, Києві (2 220) і Житомирській (826) області.

Крім того, в Черкаській області за минулу добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу. Відомо, що в Черкаській області не роблять щеплення від коронавірусу вже п'яту добу поспіль з 10 квітня. У Черкаській ОДА ще 12 квітня повідомляли, що в області не залишилося жодної дози вакцини Covishield. Вже 14 квітня область отримала 4720 доз препарату Sinovac. Вакцинацію обіцяють продовжити сьогодні, 15 квітня.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

м. Київ - 2220 щеплень;

Вінницька область - 195 щеплень;

Волинська область - 503 щеплення;

Дніпропетровська область - 2560 щеплень;

Донецька область - 440 щеплень;

Житомирська область - 826 щеплень;

Закарпатська - 310 щеплень;

Запорізька область - 540 щеплень;

Івано-Франківська область - 516 щеплень;

Київська область - 112 щеплень;

Кіровоградська область - 680 щеплень;

Луганська область - 250 щеплень;

Львівська область - 2340 щеплень;

Миколаївська область - 470 щеплень;

Одеська область - 540 щеплень;

Полтавська область - 410 щеплень;

Рівненська область - 330 щеплень;

Сумська область - 330 щеплень;

Тернопільська область - 380 щеплень;

Харківська область - 230 щеплень;

Херсонська область - 390 щеплень;

Хмельницька область - 720 щеплень;

Черкаська область - 0 щеплень;

Чернівецька область - 260 щеплень;

Чернігівська область - 192 щеплення.

Станом на 14 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 454 315 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Черкащині та Київщині за добу не зробили жодного щеплення.