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В Україні більше 16 тисяч інфікованих COVID-19 і 433 летальних випадків за добу
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15 квітня 2021, 08:59 5

В Україні більше 16 тисяч інфікованих COVID-19 і 433 летальних випадків за добу

15 квітня 2021, 08:59 5
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Найбільше нових випадків в Києві (1625) та Харківській області (1168)
Найбільше нових випадків в Києві (1625) та Харківській області (1168)
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 14 квітня COVID-19 виявили у 16 427 осіб, зафіксовано 433 летальних випадки, госпіталізували 4 229 хворих, 11 148 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

16 427 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 15 квітня. Серед захворілих - 628 дітей і 383 медпрацівника", - повідомив Степанов.

Було здійснено тестувань за добу - 119 615 (в тому числі методом ПЛР - 51 344, методом ІФА - 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 48 254).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1625), Харківській (1168), Хмельницькій (1088), Запорізькій (1015) і Дніпропетровській (1005) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 903 765 осіб;
  • одужало - 1 453 766 осіб;
  • летальних результатів - 38 658;
  • проведено ПЛР-тестів - 8 097 822.

Нагадаємо, добою раніше COVID-19 діагностували у 11 680 осіб, було зафіксовано 457 летальних випадків.

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