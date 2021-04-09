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09 квітня 2021, 17:40 5

На Сумщині припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 200 млн грн

09 квітня 2021, 17:40 5
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Центр переводив для підприємств кошти в готівку і мінімізував податкові зобов’язання
Фото Сумської обласної прокуратури
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В Охтирці Сумської області припинено незаконну діяльність конвертаційного центру, загальний обсяг проконвертованих коштів якого складає понад 200 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

За даними слідства, фігуранти кримінального провадження облаштували в м. Охтирка Сумської області підпільний конвертаційний центр, де за певний відсоток надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. А також послуги з незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов’язань. Попередньо встановлено, що протиправними діями осіб державному бюджету завдано близько 35 млн грн збитків.

У четвер, 9 квітня 2021 року, проведено 3 санкціоновані обшуки у офісному приміщенні зазначеного конвертаційного центру та за місцем проживання фігурантів, під час яких вилучено понад 50 печаток різних підприємств, 2,5 млн грн, а також документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи, - йдеться в повідомленні.

Незаконну діяльність осіб припинено Головним управлінням Державної фіскальної служби у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, РНБО на планованому засіданні 9 квітня мала зайнятися конвертаційними центрами. Журналістам стали відомі деякі питання з порядку денного наступного засідання РНБО.

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