На Сумщині припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 200 млн грн

Центр переводив для підприємств кошти в готівку і мінімізував податкові зобов’язання

Центр переводив для підприємств кошти в готівку і мінімізував податкові зобов’язання

Фото Сумської обласної прокуратури

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

За даними слідства, фігуранти кримінального провадження облаштували в м. Охтирка Сумської області підпільний конвертаційний центр, де за певний відсоток надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. А також послуги з незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов’язань. Попередньо встановлено, що протиправними діями осіб державному бюджету завдано близько 35 млн грн збитків.

У четвер, 9 квітня 2021 року, проведено 3 санкціоновані обшуки у офісному приміщенні зазначеного конвертаційного центру та за місцем проживання фігурантів, під час яких вилучено понад 50 печаток різних підприємств, 2,5 млн грн, а також документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи, - йдеться в повідомленні.

Незаконну діяльність осіб припинено Головним управлінням Державної фіскальної служби у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, РНБО на планованому засіданні 9 квітня мала зайнятися конвертаційними центрами. Журналістам стали відомі деякі питання з порядку денного наступного засідання РНБО.