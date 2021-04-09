На Сумщині припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 200 млн грн
В Охтирці Сумської області припинено незаконну діяльність конвертаційного центру, загальний обсяг проконвертованих коштів якого складає понад 200 млн грн.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.
За даними слідства, фігуранти кримінального провадження облаштували в м. Охтирка Сумської області підпільний конвертаційний центр, де за певний відсоток надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. А також послуги з незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов’язань. Попередньо встановлено, що протиправними діями осіб державному бюджету завдано близько 35 млн грн збитків.
У четвер, 9 квітня 2021 року, проведено 3 санкціоновані обшуки у офісному приміщенні зазначеного конвертаційного центру та за місцем проживання фігурантів, під час яких вилучено понад 50 печаток різних підприємств, 2,5 млн грн, а також документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи, - йдеться в повідомленні.
Незаконну діяльність осіб припинено Головним управлінням Державної фіскальної служби у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
Досудове розслідування триває.
Як повідомлялося, РНБО на планованому засіданні 9 квітня мала зайнятися конвертаційними центрами. Журналістам стали відомі деякі питання з порядку денного наступного засідання РНБО.