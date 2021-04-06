В Україну намагалися ввезти контрабанду на 25 мільйонів під виглядом "гуманітарки"
Товар хотіли перевезти через пункт пропуску "Ягодин"
Товар хотіли перевезти через пункт пропуску "Ягодин"
В Україну з Польщі намагалися ввезти контрабандну партію нового одягу різних брендів на суму понад 25 млн грн.
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.
Речі намагались ввезти в Україну через пункт пропуску "Ягодин", попередньо приховавши серед вантажу гуманітарної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Серед "гуманітарки" правоохоронці виявили 16 262 одиниці нового одягу різних брендів, який не було зазначено у товаросупровідних документах.
Товар, що за попередньою оцінкою коштує 25 мільйонів 775 тисяч гривень, вилучено працівниками митниці.
Нагадаємо, на Рівненщині блокували масштабну контрабанду бурштину на два мільйони.
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