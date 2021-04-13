З рибками на мільйон, але без авто: у Дніпрі депутат задекларував коштовних домашніх тварин

Рибок він декларує уже протягом кількох років

Рибок він декларує уже протягом кількох років

Фото з Facebook-сторінки Михайла Масалова

Депутат Дніпропетровської облради від "Слуги народу", який очолює комунальне підприємство, задекларував рибок за 976 тис. грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на декларацію Михайла Маслова.

Чиновник, що став депутатом від "Слуги народу", задекларував коштовних домашніх тварин.

Депутат обласної ради від партії "Слуга народу" Михайло Масалов, що тривалий час є генеральним директором комунального підприємства "Дніпротеплоенерго" Дніпропетровської облради, вказав у щорічній декларації коропів коі різних порід, що коштують 976 тис. гривень.

Цих риб він вказує у декларації вже протягом кількох років - починаючи від першої поданої ним декларації 2016 року.

Як і ще одну задекларовану "цікавинку" - колекцію програм футбольних матчів вартістю 550 тис. гривень. Її він також декларує від 2016 року і досі.

У власності депутата є тільки 25% квартири у Дніпрі площею 29,5 квадратних метри, а його дружина володіє гаражем площею 39 квадратних метри.

Втім, ані депутат, ані його дружина не мають автівок.

За 2020 рік депутат, як директор комунального підприємства, заробив 645 тис. гривень, а його дружина, як приватний підприємець – 1,79 млн гривень.

За роки керування комунальним підприємством чоловік зміг відкласти 230 тис гривень, 10 тис. доларів та 43,4 тис. євро готівки. Також він позичив своєму батькові 94 тис. доларів.

Дружина депутата тримає готівкою 199 тис. доларів, 600 тис. гривень та 68 тис. євро.

Чиновник також є керівником благодійного фонду імені себе.

Як повідомлялося, у НАЗК взялися перевіряти декларації Зеленського й Шмигаля. Така перевірка є плановою.

Також НАЗК склало шість протоколів на голову Сумської ОДА Хому. Протоколи направлені до суду.

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