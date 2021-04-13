09:15  13 квітня
В Україні зафіксовано ще 457 летальних випадків від COVID-19
08:41  13 квітня
Одеська мерія повністю перейшла на українську мову
18:51  13 квітня
Доба в ООС: три порушення режиму припинення вогню
UA | RU
UA | RU
13 квітня 2021, 16:49 6

З рибками на мільйон, але без авто: у Дніпрі депутат задекларував коштовних домашніх тварин

13 квітня 2021, 16:49 6
Читайте также на русском языке
Рибок він декларує уже протягом кількох років
Рибок він декларує уже протягом кількох років
Фото з Facebook-сторінки Михайла Масалова
Читайте также
на русском языке

Депутат Дніпропетровської облради від "Слуги народу", який очолює комунальне підприємство, задекларував рибок за 976 тис. грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на декларацію Михайла Маслова.

Чиновник, що став депутатом від "Слуги народу", задекларував коштовних домашніх тварин.

Депутат обласної ради від партії "Слуга народу" Михайло Масалов, що тривалий час є генеральним директором комунального підприємства "Дніпротеплоенерго" Дніпропетровської облради, вказав у щорічній декларації коропів коі різних порід, що коштують 976 тис. гривень.

Цих риб він вказує у декларації вже протягом кількох років - починаючи від першої поданої ним декларації 2016 року.

Як і ще одну задекларовану "цікавинку" - колекцію програм футбольних матчів вартістю 550 тис. гривень. Її він також декларує від 2016 року і досі.

У власності депутата є тільки 25% квартири у Дніпрі площею 29,5 квадратних метри, а його дружина володіє гаражем площею 39 квадратних метри.

Втім, ані депутат, ані його дружина не мають автівок.

За 2020 рік депутат, як директор комунального підприємства, заробив 645 тис. гривень, а його дружина, як приватний підприємець – 1,79 млн гривень.

За роки керування комунальним підприємством чоловік зміг відкласти 230 тис гривень, 10 тис. доларів та 43,4 тис. євро готівки. Також він позичив своєму батькові 94 тис. доларів.

Дружина депутата тримає готівкою 199 тис. доларів, 600 тис. гривень та 68 тис. євро.

Чиновник також є керівником благодійного фонду імені себе.

Як повідомлялося, у НАЗК взялися перевіряти декларації Зеленського й Шмигаля. Така перевірка є плановою.

Також НАЗК склало шість протоколів на голову Сумської ОДА Хому. Протоколи направлені до суду.

Читайте також: Українські мільярдери: як змінилися їхні статки за останній кризовий рік.

декларацїї депутат Дніпропетровська область облрада Дніпро

У Дніпрі карантин продовжили до кінця квітня
12 квітня 2021, 21:59
Понад 1 мільярд готівкою: КВУ порахував, скільки нардепи "Слуги народу" мають заощаджень
12 квітня 2021, 12:21
Податкова служба підрахувала кількість офіційних мільйонерів в Україні
06 квітня 2021, 21:36
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради
Українські мільярдери: як змінилися їхні статки за останній кризовий рік
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram