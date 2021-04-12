Понад 1 мільярд готівкою: КВУ порахував, скільки нардепи "Слуги народу" мають заощаджень

Найбільше готівки у нардепа Олега Воронька - 129 млн гривень

Найбільше готівки у нардепа Олега Воронька - 129 млн гривень

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, такі дані оприлюднив Комітет виборців України за результатами аналізу декларацій політиків.

Таким чином кількість готівки в десять разів перевищила суми коштів, які знаходяться в депутатів на рахунках у банках. Загалом депутати "Слуги Народу" тримають в банківських установах лише 128 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У КВУ також назвали топ-10 депутатів за розмірами заощаджень готівкових коштів:

Олег Воронько – 129 млн грн;

Олександр Сова – 83 млн;

Давид Арахамія – 33 млн;

Роман Мулик – 24 млн;

Руслан Горбенко – 22 млн;

Остап Шипайло – 21 млн;

Анатолій Гунько – 20 млн;

Олександр Трухін – 20 млн;

Артем Культенко – 19 млн;

Микола Сольський – 16 млн.

Водночас 23 народні депутати від "Слуги народ" не задекларували жодних готівкових коштів.

"За рік провладні депутати збільшили кількість готівки на 59 млн грн. Так, за даними декларацій за 2019 рік депутати "Слуги Народу" вказали 1 млрд 44 млн готівкових коштів. Тоді як у 2020 році - 1 млрд 103 млн. Тобто, можна говорити про досить суттєве збагачення членів фракції. Також дивує те, наскільки більше коштів депутати провладної політичної сили тримають готівкою, ніж на рахунках в банківських установах", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Повідомляється, що дані наведено без урахування грошових активів, що перебувають у власності членів сімей депутатів, а також без урахування позикових коштів. Засоби, наявні в валюті, при розрахунках були переведені в гривневий еквівалент.

Нагадаємо, раніше Комітет виборців України провів аналіз декларацій народних депутатів України за 2020 рік. Так, за даними КВУ 97 народних депутатів фракції "Слуга Народу" та членів їх сімей придбали минулого року авто, квартиру або землю.