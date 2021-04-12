У Дніпрі карантин продовжили до кінця квітня

Школярі 5-11 класів на "дистанційці", час роботи ресторанів обмежений

Школярі 5-11 класів на "дистанційці", час роботи ресторанів обмежений

Фото з відкритих джерел

У Дніпрі до 30 квітня продовжили карантинні обмеження. Таке рішення 12 квітня прийняла комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє прес-служба міської ради Дніпра, передає RegioNews.

Так, учні 5-11 класів продовжать навчання дистанційно. Однак у той же час молодша школа і дитсадки працюватимуть у звичайному режимі.

Місцева влада рекомендувала установам, зокрема комунальних, знайти можливість для організації пріоритетного обслуговування літніх людей з 10:00 до 14:00.

Також у Дніпрі заборонена робота дискотек і нічних клубів.

Кафе, бари і ресторани працюють до 00:00 за умови дотримання санітарних норм. У нічний час їх робота заборонена, крім адресної доставки та роботи на виніс.

При цьому пільговий проїзд у громадському транспорті буде діяти тільки з 10:00 до 15:00.

Як повідомлялося, від 25 березня Дніпро посилив карантин.

9 квітня стало відомо, що у Дніпрі переповнені реанімації: коронавірус лікують хірурги і травматологи. Реанімація перевантажена втричі.

.