СБУ вилучила на Київщині та Одещині наркотиків на 11 мільйонів

Наркоділки передавали "товар" клієнтам через водіїв таксі, а оплату приймали у криптовалюті

Наркоділки передавали "товар" клієнтам через водіїв таксі, а оплату приймали у криптовалюті

Фото: СБУ

Службою безпеки України ліквідовано діяльність організованої злочинної групи, яка спеціалізувалась на контрабанді та збуті кокаїну і психотропів у Києві, Київській та Одеській областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Організували протиправний бізнес кілька мешканців столиці та Одеського регіону. Наркотики вони отримували контрабандою із-за кордону.

У ході досудового слідства задокументовано, що наркоділки передавали "товар" клієнтам через водіїв таксі. Оплату зловмисники приймали у криптовалюті. Частину наркотиків учасники угруповання контрабандою постачали до РФ", - повідомили оперативники.

Правоохоронці провели 8 обшуків у Києві та на Одещині. Вартість знайденого "товару" за цінами чорного ринку становить майже 11 млн грн.

Наразі трьох учасників угруповання затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Рішення щодо притягнення до відповідальності інших членів групи буде прийнято після завершення експертиз. Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, у Дніпрі заблокували діяльність нелегального конвертаційного центру. Обіг коштів у нього становив декілька сотень мільйонів гривень.