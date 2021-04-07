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07 квітня 2021, 16:04 12

В Україні не планують вводити тотальний локдаун — прем'єр

07 квітня 2021, 16:04 12
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В уряді вважають, що в цьому немає потреби
В уряді вважають, що в цьому немає потреби
Фото з відкритих джерел
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В Україні наразі не планують вводити тотальний карантин. У низці регіонів, що потрапили в "червону" зону, спостерігається покращення ситуації щодо захворюваності на COVID-19.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 7 квітня, передає RegioNews.

Запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби, — сказав прем’єр.

За його словами, у "червоних" зонах фіксується зменшення кількості хворих та зниження навантажень на лікарні. Він додав, що якщо така динаміка буде зберігатися, то такі регіони повернуться до помаранчевої зони.

Прем'єр також зазначив, що уряд законтрактував достатньо безпечних вакцин для щеплення більшості дорослого населення у 2021 році. Він наголосив, що подолати пандемію можливо тільки завдяки масовій вакцинації.

Як повідомлялося, Разумков допустив введення надзвичайного стану через COVID-19 в Україні. Та наразі пропозицій про це в Раду не надходило.

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