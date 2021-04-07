Український локдаун все більше носить характер безглуздої гри

Всім вже зрозуміло, що тільки масова вакцинація допоможе вийти з цього клінчу

Всім вже зрозуміло, що тільки масова вакцинація допоможе вийти з цього клінчу

У США збираються за літо вакцинувати всіх бажаючих і скасовувати маски. В Ізраїлі застосовують вже щосили паспорта вакцинації. З якими можна ходити на концерт або в кафе. Євросоюз іде по цьому ж шляху. У нас все не так. Ми підсилюємо карантинні заборони для непродовольчого рітейлу, закриваємо ринки і дитячі майданчики зі спортзалами. Єдина правильна новина за останній час - заява Зеленського про угоду щодо закупівлі 10 млн вакцин Pfizer. Решта більше нагадує імітацію. Закрили ринки? Дуже "розумне" рішення. Вони ж на повітрі представляли найменшу загрозу. І де купити нормальних овочів, зелені, курку? А що робити тим, хто все це вирощує, продає і на цьому заробляє і годує сім'ю?

Найсмішніше, що потихеньку, для "своїх" або "по дзвінку" все вже працює. На карантинні заходи влади малий бізнес не реагує і працює напівлегально - виживати людям якось треба. Страждають ті, кого простіше ловити і штрафувати. Їх прикрити простіше. Тобто великий непродовольчий рітейл типу "Епіцентру" (мінус 34 тисячі робочих місць, мінус зайняті на виробництві продукції, і в логістиці). Хлопці - весна! Сезон дач, городів, будівництва, ремонтів. Ви ж цих людей залишаєте без необхідних матеріалів. Страждають невеликі готелі та бази відпочинку (важко порахувати кількість нових безробітних). Одні таксисти щасливі. Але це ненадовго - рано чи пізно клієнти помітно збідніють.

В Ізраїлі та ЄС вже працюють зелені паспорти для вакцинованих. США йдуть цим шляхом. В життя людей повертаються концерти, кафе, туризм. ВАКЦИНА! 10 млн доз Pfizer – це чудово, але не забуваємо про AstraZeneca і той же "Джонсон і Джонсон". Що там з китайською? А магазинам, торговим мережам та спортзалам дайте спокій.