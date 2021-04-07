В Украине не планируют вводить тотальный локдаун — премьер

В правительстве считают, что в этом нет необходимости

В правительстве считают, что в этом нет необходимости

Фото из открытых источников

В Украине пока не планируют вводить тотальный карантин. В ряде регионов, попавших в "красную" зону, наблюдается улучшение ситуации по заболеваемости COVID-19.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 7 апреля, передает RegioNews.

Вводить тотальный локдаун по всей стране сейчас нет нужды, — сказал премьер.

По его словам, в "красных" зонах фиксируется уменьшение количества больных и снижение нагрузок на больницы. Он добавил, что если такая динамика будет сохраняться, то такие регионы вернутся в оранжевую зону.

Премьер также отметил, что правительство законтрактовало достаточно безопасных вакцин для прививок большинства взрослого населения в 2021 году. Он подчеркнул, что преодолеть пандемию возможно только благодаря массовой вакцинации.

Как сообщалось, Разумков допустил введение чрезвычайного положения из-за COVID-19 в Украине. И сейчас предложений об этом в Раду не поступало.

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