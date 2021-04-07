Начальнику поліції на Дніпропетровщині двоє громадян РФ пропонували хабар: їх затримали

Чоловіки можуть потрапити за ґрати на строк до восьми років

Чоловіки можуть потрапити за ґрати на строк до восьми років

Фото: Нацполіція

Поліція Дніпропетровщини затримала двох громадян Росії за підкуп посадовця поліції. Затримані, фігуранти кримінального провадження, намагалися хабарем "домовитися" про непритягнення до відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Встановлено, що слідчі поліції Павлограда розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства. До злочину виявилися причетні двоє чоловіків, які під приводом продажу інструментів заволоділи 20 тисячами гривень місцевого мешканця. Аферисти - 28-ми та 37-річні громадяни Російської Федерації, які тимчасово проживають у місті Дніпро.

Аби уникнути кримінальної відповідальності за вчинені дії, зловмисники звернулися до посадовця Павлоградського РВП і запропонували йому 30 тисяч гривень "винагороди", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали змовників у службовому кабінеті поліцейського відразу після надання хабаря. Речові докази вилучено. Чоловіків поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, готують їм вручення підозри за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що на Запоріжжі на хабарі затримали депутата і прокурора.