В Черновцах задержали на предложении взятки руководителя перинатального центра

Он предложил чиновникам 12 тыс. долларов, чтобы сохранить за собой руководящую должность

Он предложил чиновникам 12 тыс. долларов, чтобы сохранить за собой руководящую должность

Фото СБУ

На Буковине СБУ разоблачила на предложении взятки гендиректора перинатального центра.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила на взятке генерального директора КНП "Херсонский областной перинатальный центр".

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник пытался за деньги "решить" вопрос о заключении с Черновицкой облсоветом бессрочного трудового договора. За подписание соглашения он предложил чиновникам $12 тысяч. Правоохранители задержали злоумышленника во время передачи взятки должностному лицу облсовета на одной из улиц в центре Черновцов, - сообщила пресс-секретарь СБУ в в Черновицкой области Леся Федоренко.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины задержанному сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно со следователями ГУ Нацполиции в Черновицкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Гроші за керівну посаду: СБУ на Буковині викрила на пропозиції хабара гендиректора перинатального центру Служба... Posted by Управління СБ України в Чернівецькій області on Wednesday, April 7, 2021

Как напоминает местное издание "БукІнфо", ранее областной перинатальный центр был городским родильным домом и подчинялся мэрии.

В июле 2019 года тогдашний Черновицкий городской голова Алексей Каспрук уволил Дмитрия Манчуленко с должности, так как учреждение изменило свой статус на некоммерческое коммунальное предприятие, а следовательно руководителя должны назначить по конкурсу.

10 февраля Шевченковский райсуд удовлетворил иск бывшего главного врача роддома №1 о восстановлении в должности. Городской совет обязали выплатить Дмитрию Манчуленку компенсацию за вынужденные прогулы.

Горсовет выполнил решение суда, однако подал апелляцию.

6 апреля 2020 года родильный переименовали в Черновицкий областной перинатальный центр. Депутаты городского совета проголосовали за выход из состава учредителей медучреждения. Органом управления стал областной совет.

В июне 2020 года Харьковский апелляционный суд отменил решение о назначении Дмитрия Манчуленко генеральным директором роддома №1 (ныне — перинатального центра), поскольку после реорганизации медучреждения должность является конкурсной.

Согласно решению апелляционного суда, после реорганизации роддома в некоммерческое коммунальное предприятие назначении на должность гендиректора должно было состояться через конкурс.

Оставлять ли на посту Дмитрия Манчуленко — теперь должен решать областной совет, ведь на его баланс передали родильный дом №1. Сейчас юридически это областной перинатальный центр.

Как сообщалось ранее, начальнику полиции на Днепропетровщине двое граждан РФ предлагали взятку: их задержали. Мужчины могут попасть за решетку на срок до восьми лет.