В Черновцах задержали на предложении взятки руководителя перинатального центра
На Буковине СБУ разоблачила на предложении взятки гендиректора перинатального центра.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Служба безопасности Украины разоблачила на взятке генерального директора КНП "Херсонский областной перинатальный центр".
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник пытался за деньги "решить" вопрос о заключении с Черновицкой облсоветом бессрочного трудового договора. За подписание соглашения он предложил чиновникам $12 тысяч.
Правоохранители задержали злоумышленника во время передачи взятки должностному лицу облсовета на одной из улиц в центре Черновцов, - сообщила пресс-секретарь СБУ в в Черновицкой области Леся Федоренко.
В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины задержанному сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно со следователями ГУ Нацполиции в Черновицкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Гроші за керівну посаду: СБУ на Буковині викрила на пропозиції хабара гендиректора перинатального центру Служба...Posted by Управління СБ України в Чернівецькій області on Wednesday, April 7, 2021
Как напоминает местное издание "БукІнфо", ранее областной перинатальный центр был городским родильным домом и подчинялся мэрии.
В июле 2019 года тогдашний Черновицкий городской голова Алексей Каспрук уволил Дмитрия Манчуленко с должности, так как учреждение изменило свой статус на некоммерческое коммунальное предприятие, а следовательно руководителя должны назначить по конкурсу.
10 февраля Шевченковский райсуд удовлетворил иск бывшего главного врача роддома №1 о восстановлении в должности. Городской совет обязали выплатить Дмитрию Манчуленку компенсацию за вынужденные прогулы.
Горсовет выполнил решение суда, однако подал апелляцию.
6 апреля 2020 года родильный переименовали в Черновицкий областной перинатальный центр. Депутаты городского совета проголосовали за выход из состава учредителей медучреждения. Органом управления стал областной совет.
В июне 2020 года Харьковский апелляционный суд отменил решение о назначении Дмитрия Манчуленко генеральным директором роддома №1 (ныне — перинатального центра), поскольку после реорганизации медучреждения должность является конкурсной.
Согласно решению апелляционного суда, после реорганизации роддома в некоммерческое коммунальное предприятие назначении на должность гендиректора должно было состояться через конкурс.
Оставлять ли на посту Дмитрия Манчуленко — теперь должен решать областной совет, ведь на его баланс передали родильный дом №1. Сейчас юридически это областной перинатальный центр.
Как сообщалось ранее, начальнику полиции на Днепропетровщине двое граждан РФ предлагали взятку: их задержали. Мужчины могут попасть за решетку на срок до восьми лет.