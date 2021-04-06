Карантин в Хмельницком: рынки будут работать на вынос, а пенсионеров будут возить по часам

Предприятиям и учреждениям рекомендуют "дистанционку"

Предприятиям и учреждениям рекомендуют "дистанционку"

Фото из открытых источников

Хмельницкая городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, как будет предотвращать распространение COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Хмельницкий горсовет.

Комиссия по ТЭБ и ЧС Хмельницкого городского совета решила:

субъектам хозяйствования на непродовольственных рынках осуществлять деятельность путем применения адресной доставки заказов, отправки онлайн-заказов и на вынос;

запретить субъектам хозяйствования, которым разрешено продолжать деятельность в условиях ограничений, прием посетителей из расчета более одного человека на 10 квадратных метров общей площади;

управлению транспорта и связи организовать с 8 апреля специальные перевозки на троллейбусных и городских/пригородных автобусных маршрутах общего пользования, при условии наличия во время таких перевозок у пассажиров респираторов или защитных масок, в пределах количества мест для сидения;

перевозчикам обеспечить на период действия карантина:

1) льготные перевозки пенсионеров по возрасту, в рабочие дни – с 10:00 до 16:00, в выходные и праздничные дни – без временных ограничений;

2) специальные перевозки осуществлять ежедневно, транспортные средства (троллейбус/автобус) оборудовать табличками "Специальные перевозки".

рекомендовать предприятиям, учреждениям, организациям максимально перейти на дистанционную форму работы, кроме предприятий критической инфраструктуры;

ограничить прием граждан структурными подразделениями, исполнительными органами и коммунальными предприятиями городского совета, кроме предоставления неотложных услуг населению.

Срок действия ограничений – от 8 до 18 апреля 2021 года.

Как сообщалось, мобильный COVID-госпиталь перевезли из Ивано-Франковской области на Хмельнитчину. В регионе наблюдается крайне неблагоприятная эпидемическая ситуация.

Также Хмельницкая область с 7 апреля попадает в "красную зону”: список запретов. Местная власть не смогла удержать ситуацию под контролем и оставить область в "оранжевой” зоне.