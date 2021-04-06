11:59  06 апреля
Стало известно, при каких условиях в Украине могут запретить межобластное сообщение
12:11  06 апреля
Военных задерживал спецназ: стали известны подробности стрельбы в поезде Константиновка - Киев
18:35  06 апреля
Сутки в ООС: одно нарушение режима "тишины" и двое погибших украинских защитников
UA | RU
UA | RU
06 апреля 2021, 19:04 4

Карантин в Хмельницком: рынки будут работать на вынос, а пенсионеров будут возить по часам

06 апреля 2021, 19:04 4
Читайте також українською мовою
Предприятиям и учреждениям рекомендуют "дистанционку"
Предприятиям и учреждениям рекомендуют "дистанционку"
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Хмельницкая городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, как будет предотвращать распространение COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Хмельницкий горсовет.

Комиссия по ТЭБ и ЧС Хмельницкого городского совета решила:

субъектам хозяйствования на непродовольственных рынках осуществлять деятельность путем применения адресной доставки заказов, отправки онлайн-заказов и на вынос;

запретить субъектам хозяйствования, которым разрешено продолжать деятельность в условиях ограничений, прием посетителей из расчета более одного человека на 10 квадратных метров общей площади;

управлению транспорта и связи организовать с 8 апреля специальные перевозки на троллейбусных и городских/пригородных автобусных маршрутах общего пользования, при условии наличия во время таких перевозок у пассажиров респираторов или защитных масок, в пределах количества мест для сидения;

перевозчикам обеспечить на период действия карантина:

1) льготные перевозки пенсионеров по возрасту, в рабочие дни – с 10:00 до 16:00, в выходные и праздничные дни – без временных ограничений;

2) специальные перевозки осуществлять ежедневно, транспортные средства (троллейбус/автобус) оборудовать табличками "Специальные перевозки".

рекомендовать предприятиям, учреждениям, организациям максимально перейти на дистанционную форму работы, кроме предприятий критической инфраструктуры;

ограничить прием граждан структурными подразделениями, исполнительными органами и коммунальными предприятиями городского совета, кроме предоставления неотложных услуг населению.

Срок действия ограничений – от 8 до 18 апреля 2021 года.

Как сообщалось, мобильный COVID-госпиталь перевезли из Ивано-Франковской области на Хмельнитчину. В регионе наблюдается крайне неблагоприятная эпидемическая ситуация.

Также Хмельницкая область с 7 апреля попадает в "красную зону”: список запретов. Местная власть не смогла удержать ситуацию под контролем и оставить область в "оранжевой” зоне.

карантин COVID-19 Хмельницкий красная зона Ограничение

Локдаун в Киеве: люди до сих пор ждут под КГГА пропуска в транспорт
06 апреля 2021, 17:39
В Чернигове усиливают карантин: что запрещается
06 апреля 2021, 17:05
Харьковская область на этой неделе может попасть в "красную" зону - ОГА
06 апреля 2021, 16:38
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Вахтовым методом: сто дней Резниченко между "слугами народа" и "Пропозицією" Филатова
Первый негарант: как своим желанием протянуть Вирастюка в нардепы Зеленский свернул в сторону тоталитаризма
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram