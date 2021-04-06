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06 квітня 2021, 17:05 1295

У Чернігові посилюють карантин: що забороняється

06 квітня 2021, 17:05 1295
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Обмеження діятимуть з 8 квітня
Обмеження діятимуть з 8 квітня
Фото з відкритих джерел
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У Чернігові посилюють карантинні обмеження: закривають дитсадки та зобов’язують носити маски на вулицях та в парках.

Про це за підсумками засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомила прес-служба Чернігівської міськради, пише RegioNews.

Отже, за рішенням комісії з 8 квітня забороняється відвідування закладів культури, проведення різного роду масових заходів (релігійні просять перенести на вулицю), відвідування басейнів та оздоровчих комплексів, а також перебування без маски на вулицях, у скверах та парках. Дитсадки припиняють роботу з понеділка, 12 квітня.

Нагадаємо, у Чернігівській області та Києві вирішили перенести пробне ЗНО.

коронавірус Україна карантин Чернігів Обмеження

 
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