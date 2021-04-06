У Чернігові посилюють карантин: що забороняється
Обмеження діятимуть з 8 квітня
Обмеження діятимуть з 8 квітня
У Чернігові посилюють карантинні обмеження: закривають дитсадки та зобов’язують носити маски на вулицях та в парках.
Про це за підсумками засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомила прес-служба Чернігівської міськради, пише RegioNews.
Отже, за рішенням комісії з 8 квітня забороняється відвідування закладів культури, проведення різного роду масових заходів (релігійні просять перенести на вулицю), відвідування басейнів та оздоровчих комплексів, а також перебування без маски на вулицях, у скверах та парках. Дитсадки припиняють роботу з понеділка, 12 квітня.
Нагадаємо, у Чернігівській області та Києві вирішили перенести пробне ЗНО.
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