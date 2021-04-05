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На заводі в Чернівцях спалахнула масштабна пожежа
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05 квітня 2021, 22:00 6

Пожежу на заводі в Чернівцях загасили

05 квітня 2021, 22:00 6
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Площа загорання – 500 кв. метрів
Площа загорання – 500 кв. метрів
Фото ДСНС в Чернівецькій області
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Чернівецькі рятувальники оперативно локалізували і ліквідували пожежу на заводі «Розма», який спеціалізується на виробництві труб із поліпропілену.

Про це повідомили в ГУ ДСНС Чернівецької області, передає RegioNews.

5 квітня о 18 год 45 хв на спецлінію 101 надійшла інформація, що у м. Чернівці по вул. Прутська 29, на 3-му поверсі чотирьохповерхової будівлі ТОВ "Розма" виникла пожежа. Площа пожежі склала 500 м кв. До гасіння пожежі було залучено три пожежно-рятувальні підрозділи м. Чернівці, - йдеться в повідомленні.

Рятувальники додають, що о 19 год 22 хв рятувальниками було локалізовано пожежу та о 19 год 37 хв її ліквідовано.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

Як повідомлялося, на заводі в Чернівцях спалахнула масштабна пожежа. На місце події промчалися вже шість пожежних машин.

пожежа Чернівці рятувальники ДСНС Завод

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