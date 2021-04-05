Пожежу на заводі в Чернівцях загасили

Площа загорання – 500 кв. метрів

Площа загорання – 500 кв. метрів

Фото ДСНС в Чернівецькій області

Чернівецькі рятувальники оперативно локалізували і ліквідували пожежу на заводі «Розма», який спеціалізується на виробництві труб із поліпропілену.

Про це повідомили в ГУ ДСНС Чернівецької області, передає RegioNews.

5 квітня о 18 год 45 хв на спецлінію 101 надійшла інформація, що у м. Чернівці по вул. Прутська 29, на 3-му поверсі чотирьохповерхової будівлі ТОВ "Розма" виникла пожежа. Площа пожежі склала 500 м кв. До гасіння пожежі було залучено три пожежно-рятувальні підрозділи м. Чернівці, - йдеться в повідомленні.

Рятувальники додають, що о 19 год 22 хв рятувальниками було локалізовано пожежу та о 19 год 37 хв її ліквідовано.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

Як повідомлялося, на заводі в Чернівцях спалахнула масштабна пожежа. На місце події промчалися вже шість пожежних машин.