Пожар на заводе в Черновцах потушили

Площадь возгорания – 500 кв. метров

Площадь возгорания – 500 кв. метров

Фото ГСЧС в Черновицкой области

Черновицкие спасатели оперативно локализовали и ликвидировали пожар на заводе «Розма», специализирующемся на производстве труб из полипропилена.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Черновицкой области, передает RegioNews.

5 апреля в 18 час 45 мин на спецлинию 101 поступила информация, что в г. Черновцы по ул. Прутская 29, на 3-м этаже четырехэтажного здания ООО "Розма" возник пожар. Площадь пожара составила 500 м кв. К тушению пожара было привлечено три пожарно-спасательные подразделения г. Черновцы, - говорится в сообщении.

Спасатели добавляют, что в 19 ч. 22 мин. спасателями пожар был локализирован и в 19 ч 37 мин его ликвидировали.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как сообщалось, на заводе в Черновцах вспыхнул масштабный пожар. На место происшествия промчались уже шесть пожарных машин.