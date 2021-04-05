09:02  05 апреля
В Украине за сутки выявили свыше 10 тысяч новых случаев коронавируса
19:28  05 апреля
На заводе в Черновцях вспыхнул масштабный пожар
19:05  05 апреля
Сводка ООС: боевики обстреляли украинские позиции возле Новоалександровки
UA | RU
UA | RU
05 апреля 2021, 22:00 3

Пожар на заводе в Черновцах потушили

05 апреля 2021, 22:00 3
Читайте також українською мовою
Площадь возгорания – 500 кв. метров
Площадь возгорания – 500 кв. метров
Фото ГСЧС в Черновицкой области
Читайте також
українською мовою

Черновицкие спасатели оперативно локализовали и ликвидировали пожар на заводе «Розма», специализирующемся на производстве труб из полипропилена.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Черновицкой области, передает RegioNews.

5 апреля в 18 час 45 мин на спецлинию 101 поступила информация, что в г. Черновцы по ул. Прутская 29, на 3-м этаже четырехэтажного здания ООО "Розма" возник пожар. Площадь пожара составила 500 м кв. К тушению пожара было привлечено три пожарно-спасательные подразделения г. Черновцы, - говорится в сообщении.

Спасатели добавляют, что в 19 ч. 22 мин. спасателями пожар был локализирован и в 19 ч 37 мин его ликвидировали.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как сообщалось, на заводе в Черновцах вспыхнул масштабный пожар. На место происшествия промчались уже шесть пожарных машин.

пожар Черновцы спасатели ГСЧС Завод

Взрыв на заводе в Харькове: суд взял под арест владельца предприятия
05 апреля 2021, 16:02
В Запорожье в пожаре погибли трое людей
05 апреля 2021, 11:27
В Одессе взорвался газ в многоквартирном доме: четверо пострадавших
02 апреля 2021, 16:56
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Первый негарант: как своим желанием протянуть Вирастюка в нардепы Зеленский свернул в сторону тоталитаризма
Кому живется лучше всех? ТОП-3 самых богатых украинских мэров
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua