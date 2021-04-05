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На заводе в Черновцях вспыхнул масштабный пожар
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05 апреля 2021, 19:28 17

На заводе в Черновцях вспыхнул масштабный пожар

05 апреля 2021, 19:28 17
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На место происшествия промчались уже шесть пожарных машин
На место происшествия промчались уже шесть пожарных машин
Фото molbuk.ua
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В понедельник, 5 апреля, на заводе по производству полипропиленовых труб в Черновцах вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

В Черновцах возник масштабный пожар на заводе "Розма".

Как сообщают в соцсетях очевидцы, над микрорайоном Каличанка поднялось большое облако дыма.

В областном управлении ГСЧС подтвердили, что к спасателям поступило сообщение о масштабном пожаре на заводе "Розма", который производит, среди прочего, пропиленовые трубы для водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время сотрудники ГСЧС отправились на место происшествия. На тушение пожара выехало шесть машин спасателей и скорая помощь.

В июле прошлого года на "Розме" уже случился масшабный пожар на складах предприятия.

Как сообщалось, в Запорожье в пожаре погибли трое людей. Трагедия произошла в квартире пятиэтажки.

пожар Черновцы спасатели ГСЧС Завод

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