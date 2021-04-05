На заводе в Черновцях вспыхнул масштабный пожар
В понедельник, 5 апреля, на заводе по производству полипропиленовых труб в Черновцах вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.
В Черновцах возник масштабный пожар на заводе "Розма".
Как сообщают в соцсетях очевидцы, над микрорайоном Каличанка поднялось большое облако дыма.
В областном управлении ГСЧС подтвердили, что к спасателям поступило сообщение о масштабном пожаре на заводе "Розма", который производит, среди прочего, пропиленовые трубы для водоснабжения и водоотведения.
В настоящее время сотрудники ГСЧС отправились на место происшествия. На тушение пожара выехало шесть машин спасателей и скорая помощь.
В июле прошлого года на "Розме" уже случился масшабный пожар на складах предприятия.
Как сообщалось, в Запорожье в пожаре погибли трое людей. Трагедия произошла в квартире пятиэтажки.