На заводе в Черновцях вспыхнул масштабный пожар

На место происшествия промчались уже шесть пожарных машин

На место происшествия промчались уже шесть пожарных машин

Фото molbuk.ua

В понедельник, 5 апреля, на заводе по производству полипропиленовых труб в Черновцах вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

В Черновцах возник масштабный пожар на заводе "Розма".

Как сообщают в соцсетях очевидцы, над микрорайоном Каличанка поднялось большое облако дыма.

В областном управлении ГСЧС подтвердили, что к спасателям поступило сообщение о масштабном пожаре на заводе "Розма", который производит, среди прочего, пропиленовые трубы для водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время сотрудники ГСЧС отправились на место происшествия. На тушение пожара выехало шесть машин спасателей и скорая помощь.

В июле прошлого года на "Розме" уже случился масшабный пожар на складах предприятия.

Как сообщалось, в Запорожье в пожаре погибли трое людей. Трагедия произошла в квартире пятиэтажки.