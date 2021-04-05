На Закарпатті "червону" зону можуть скасувати найближчим часом - ОДА

Там покращується ситуація із захворюваністю на COVID-19

Там покращується ситуація із захворюваністю на COVID-19

Фото: із відкритих джерел

Найближчим часом Закарпатську область можуть вивести із "червоної" зони карантину, до якої регіон потрапив майже місяць тому.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк, передає RegioNews.

За його словами, в Закарпатській області щодня покращується епідеміологічна ситуація, зокрема, фіксують менше нових випадків коронавірусу, менше смертей, збільшується кількість ліжок.

Він додав, що область зараз підходить до позитивного показника, щоб перейти до "помаранчевої" зони карантину.

Зараз перебуваємо у "червоній" зоні, але насправді перебуваємо на межі до того, щоб перейти в "помаранчеву" зону", - сказав Шинкарюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у чотирьох областях "червоної” зони продовжили обмеження на посадку пасажирів, у решті регіонів цієї зони обмежень поки що немає.