С завтрашнего дня на Закарпатье возобновляют пассажирские перевозки

Это решила региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в Закарпатской области

Это решила региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в Закарпатской области

Фото из открытых источников

Регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом на территории Закарпатской области разрешат от 00 часов 6 апреля.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Комиссия решила с 00:00 часов 6 апреля 2021 года разрешить осуществление на территории области регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в городском, пригородном, междугородном и внутриобластном сообщении, в количестве не большем, чем количество мест для сидения, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства, определенное в регистрационных документах на данное транспортное средство.

Также региональная комиссия решила предоставить местным комиссиям возможность принятия решений по усилению противоэпидемических мероприятий на местах в соответствии с ЗУ ,,О защите населения от инфекционных болезней” и с учетом эпидемической ситуации.

Мы должны удержать и улучшить результаты, которых достигли за период нахождения региона в "красной" зоне. Это возможно сделать только благодаря сознательной дисциплине всех людей. А дисциплина не бывает без контроля, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы разорвать цепь заражения COVID-19 и снизить нагрузку на медицинскую систему, - сказал Анатолий Полосков, председатель облгосадминистрации.

Глава области поручил сотрудникам ГУНП в Закарпатской области обеспечить осуществление постоянного усиленного контроля за соблюдением установленных противоэпидемических ограничений при осуществлении пассажирских перевозок на транспорте.

Как сообщалось, на Закарпатье "красную" зону могут отменить в ближайшее время - ОГА. Там улучшается ситуация с заболеваемостью COVID-19.