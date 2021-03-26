08:56  26 березня
В Україні продовжує зростати кількість нових випадків зараження COVID-19
13:50  26 березня
У Запоріжжі обвалилася шестиповерхова будівля
18:30  26 березня
Від початку доби в ООС окупанти двічі прицільно обстрілювали наші позиції
UA | RU
UA | RU
26 березня 2021, 21:17 6

Укрзалізниця призначила 8 спецрейсів у "червоні" Чернівці й Закарпаття

26 березня 2021, 21:17 6
Читайте также на русском языке
Продаж квитків на зазначені рейси уже відкрито
Продаж квитків на зазначені рейси уже відкрито
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Укрзалізниця призначила 8 спеціальних рейсів для вивезення пасажирів із червоних зон або доправлення туди.

Як передає RegioNews, про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії.

З 27 березня Укрзалізниця виконає спецрейси для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо дістатися або покинути червоні зони у Чернівецькій та Закарпатських областях, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за поданням Чернівецької та Закарпатської ОДА до Міністерства інфраструктури України та Міністерства охорони здоров’я було погоджено рейси:

№7/8 Київ – Чернівці: 27 березня, 2 та 3 квітня (зворотно 28 березня, 3 та 4 квітня);

№136/135 Одеса – Чернівці: 28 березня, 2 та 4 квітня (зворотно 27 березня, 1 та 3 квітня);

№117/118 Київ – Чернівці: 29 березня, 2 та 5 квітня (зворотно 28 березня, 1 та 4 квітня).

Також затверджені рейси у та із Закарпатської області:

№357/358 Київ – Рахів: 27 березня, 2 та 3 квітня (зворотно 28 березня, 3 та 4 квітня);

№13/14 Київ – Солотвино: 27 березня, 2 та 3 квітня (зворотно 28 березня, 3 та 4 квітня);

№81/82 Київ – Ужгород: 27 березня, 2 та 3 квітня (зворотно 28 березня, 3 та 4 квітня);

№45/46 Ужгород – Лисичанськ: 1 та 2 квітня (зворотно 3 та 4 квітня);

№4/3 Запоріжжя – Ужгород: 28 березня, 2 та 4 квітня (зворотно 29 березня, 3 та 5 квітня).

Продаж квитків на зазначені рейси відкрито з 21:00 26 березня.

Укрзалізниця призначає спецрейси з/до "зачинених на карантин" регіонів З 27 березня Укрзалізниця виконає спецрейси...

Posted by Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia on Friday, March 26, 2021

Як повідомлялося, у чотирьох областях "червоної” зони продовжили обмеження на посадку пасажирів. У решті регіонів цієї зони обмежень поки що немає.

Укрзализныця поїзд Закарпаття рейси Чернівецька область

Керівників підрозділів Ужгородської дирекції залізничних перевезень викрили на корупціі
26 березня 2021, 19:06
"Укрзалізниця" відновлює "п'ятиденку" і соцвиплати працівникам
25 березня 2021, 16:51
Заборона на пасажирські перевезення на Закарпатті продовжена до 31 березня, - ОДА
23 березня 2021, 19:51
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Закарпаття, зустрічай! Що треба шукати у призначенні Тищенка – об’єктивну закономірність чи банальні інтереси
Сто днів без Кернеса: чому харків'яни вже не вірять у "Успішний Харків" з Тереховим
Всі публікації »
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram