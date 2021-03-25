13:25  25 березня
МОЗ оновило розподіл карантинних зон, Київ та 10 областей - "червоні"
13:06  25 березня
Протест на Банковій: суд переніс обрання запобіжних заходів двом підозрюваним
08:11  25 березня
На Донбасі зафіксували сім порушень режиму "тиші": гатили із гранатометів та кулеметів
UA | RU
UA | RU
25 березня 2021, 16:51 25

"Укрзалізниця" відновлює "п'ятиденку" і соцвиплати працівникам

25 березня 2021, 16:51 25
Читайте также на русском языке
Керівництво каже про "соціальний діалог з профспілками"
Керівництво каже про "соціальний діалог з профспілками"
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

З 15 квітня "Укрзалізниця" (УЗ) збирається відновити п'ятиденний робочий тиждень для всіх залізничників.

Про це повідомив в. о. голови правління Іван Юрик в своєму Facebook, передає RegioNews.

З 15 квітня буде відновлено п'ятиденний робочий тиждень для всіх залізничників, - написав він.

Окрім того, за його словами, з 1 квітня компанія має намір почати виплату всіх відстрочених соціальних виплат своїм співробітникам, а також збільшити на 25% розмір добових витрат на відрядження в межах України.

У червні прогнозуємо стабілізацію фінансово-економічної ситуації і ініціюємо підвищення заробітних плат нашим співробітникам на 8%, - додав Юрик.

Про це керівництво Укрзалізниці домовилися "в соціальному діалозі з профспілками".

Керівництво Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia в соціальному діалозі з профспілками домовилися: з 15 квітня буде відновлено...

Posted by Ivan Yuryk on Thursday, March 25, 2021

Як повідомлялося, раніше залізничники заявляли про попереджувальну акцію 31 березня. Рішення про це ухвалене на спільному засіданні центрального і регіональних штабів за онлайн-участі понад 300 учасників.

борги зарплати Укрзализныця залізниця акції протесту страйк

"Укрзалізниця” не буде обмежувати посадку пасажирів у Києві через карантин
23 березня 2021, 17:05
У Харкові працівники театрів протестують біля ОДА
22 березня 2021, 12:13
Працівники "Укрзалізниці” готують масштабний страйк та зупинку всіх поїздів
19 березня 2021, 13:25
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Ковід-колапс в Харкові: Що робив би Кернес і чого не робить Терехов
Одеський ветеран-тихоня. Чого домігся Гриневецький за сто днів при владі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram