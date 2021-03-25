"Укрзалізниця" відновлює "п'ятиденку" і соцвиплати працівникам

Керівництво каже про "соціальний діалог з профспілками"

Керівництво каже про "соціальний діалог з профспілками"

Фото з відкритих джерел

З 15 квітня "Укрзалізниця" (УЗ) збирається відновити п'ятиденний робочий тиждень для всіх залізничників.

Про це повідомив в. о. голови правління Іван Юрик в своєму Facebook, передає RegioNews.

З 15 квітня буде відновлено п'ятиденний робочий тиждень для всіх залізничників, - написав він.

Окрім того, за його словами, з 1 квітня компанія має намір почати виплату всіх відстрочених соціальних виплат своїм співробітникам, а також збільшити на 25% розмір добових витрат на відрядження в межах України.

У червні прогнозуємо стабілізацію фінансово-економічної ситуації і ініціюємо підвищення заробітних плат нашим співробітникам на 8%, - додав Юрик.

Про це керівництво Укрзалізниці домовилися "в соціальному діалозі з профспілками".

Керівництво Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia в соціальному діалозі з профспілками домовилися: з 15 квітня буде відновлено... Posted by Ivan Yuryk on Thursday, March 25, 2021

Як повідомлялося, раніше залізничники заявляли про попереджувальну акцію 31 березня. Рішення про це ухвалене на спільному засіданні центрального і регіональних штабів за онлайн-участі понад 300 учасників.