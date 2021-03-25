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25 березня 2021, 10:12 11

"Медзакупівлі" відмовилися прийняти китайські вакцини: постачальник не надав усіх документів

25 березня 2021, 10:12 11
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Китайську вакцину від коронавірусу планують доставити в Україну 25 березня
Китайську вакцину від коронавірусу планують доставити в Україну 25 березня
Фото: Bloomberg
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Держпідприємство "Медичні закупівлі України" заявило про відсутність підстав для прийому китайських вакцин від коронавірусу CoronaVac - їх сьогодні, 25 березня, повинна доставити в Україну група компаній "Лекхім".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку ДП.

Держпідприємство заявляє, що, згідно з договором, постачальник не менш ніж за три робочих дні до дати поставки зобов'язаний відправити такі документи:

  • сертифікат якості (аналізу) серії продукції;
  • реєстраційне посвідчення;
  • сертифікат походження від виробника;
  • відомості про прекваліфікацію ВООЗ і/або реєстраційне посвідчення від компетентного органу однієї з певних країн;
  • пакувальний лист;
  • документ, що підтверджує дотримання холодового ланцюга.

За станом на 24.03.2021 такий перелік документів не було надано. Отже, немає підстав для прийняття продукції. У разі одержання всіх необхідних документів, ДП "Медзакупівлі України" готова перевірити і надати підтвердження/зауваження щодо них у межах строків, встановлених договором", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у НАБУ заявляють, що розслідування зловживань із вакцинами від COVID-19 не перешкодить їхній закупівлі.

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