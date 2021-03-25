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25 березня 2021, 08:41 175

Чернігівщина перебуває на порозі "червоної зони" - ОДА

25 березня 2021, 08:41 175
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В області вже зайнято понад 60% ліжкомісць для COVID-хворих
В області вже зайнято понад 60% ліжкомісць для COVID-хворих
Фото: cg.gov.ua
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Чернігівська область має всі шанси перейти до "червоної зони" найближчим часом, оскільки індикатори визначення рівнів епідемічної небезпеки наближаються до граничних показників.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Чернігівської ОДА.

Зокрема, коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування в області складає 16,6% при граничному показнику 20%.

В області перевищений показник рівня госпіталізації понад 80%, і він постійно зростає. Зайнято 61% ліжкомісць визначених для лікування хворих на коронавірус. Завантаженість ліжок з киснем становить 55%, порівнюючи з попереднім показником у 44%", - повідомила глава ОДА Анна Коваленко.

Водночас повідомляється, що охоплення тестуванням сягає 1 084 особи на 100 тисяч населення.

Раніше повідомлялось, що у Чернігові спостерігається зростання кількості хворих COVID-19, але потужності міських лікарень справляються. В місті поки не будуть вводити жорсткий карантин.

коронавірус лікарні Чернігівська область ОДА Анна Коваленко

 
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