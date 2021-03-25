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25 березня 2021, 13:17 18

Стало відомо, яким вакцинам в Україні довіряють найменше

25 березня 2021, 13:17 18
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Російським виробникам вакцин довіряють лише 19% опитаних
Російським виробникам вакцин довіряють лише 19% опитаних
Фото: з відкритих джерел
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В Україні найбільшою довірою населення користується вакцини виготовлені у Великій Британії, США та країнах Європейського Союзу.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.

Як показують результати опитування, українці відносно більше довіряють вакцинам, виготовленим у Великій Британії, США та країнах Європейського Союзу (близько половини). Не довіряють - близько 20%.

Вакцинам, зробленим в Індії довіряють 30%, не довіряють - 45%, вагаються із відповіддю - 23%. Вакцинам з Китаю довіряють 17%, не довіряють - 35%, не змогли відповісти - 46%.

Натомість російським вакцинам довіряють найменше: довіру їм висловили 19%, недовіру - 58%, вагалися з оцінкою - 24%. Відносно більше прихильників вакцини, виробленій в РФ серед мешканців Півдня та Сходу", - йдеться в повідомленні.

Опитування проводилось 18-19 березня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.

Раніше повідомлялось, що більш ніж половина українців не планують робити щеплення від COVID-19.

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