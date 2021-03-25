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25 березня 2021, 09:02 14

Новий антирекорд: в Україні за добу вперше виявили майже 17 тисяч COVID-хворих

25 березня 2021, 09:02 14
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Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Житомирській областях
Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Житомирській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 24 березня COVID-19 виявили у 16 669 осіб, померло 362 пацієнта, госпіталізували 4838 хворих, 6748 людей одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

16 669 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 25 березня. Серед захворілих - 786 дітей і 446 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 128 615 (в тому числі методом ПЛР - 57 818, методом ІФА - 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 47 847).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1267), Одеській (1235), Житомирській (1136), Львівській (1032) та Хмельницькій (989) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 596 575 осіб;
  • одужало - 1 283 020 осіб;
  • летальних результатів - 31 135;
  • проведено ПЛР-тестів - 7 836 049.

Нагадаємо, в Україні за 23 березня COVID-19 діагностували у 14 174 осіб, зафіксовано 342 летальних випадків.

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