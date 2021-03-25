Новий антирекорд: в Україні за добу вперше виявили майже 17 тисяч COVID-хворих
В Україні за 24 березня COVID-19 виявили у 16 669 осіб, померло 362 пацієнта, госпіталізували 4838 хворих, 6748 людей одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
16 669 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 25 березня. Серед захворілих - 786 дітей і 446 медпрацівників", - повідомив міністр.
Було здійснено тестувань за добу - 128 615 (в тому числі методом ПЛР - 57 818, методом ІФА - 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 47 847).
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1267), Одеській (1235), Житомирській (1136), Львівській (1032) та Хмельницькій (989) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 596 575 осіб;
- одужало - 1 283 020 осіб;
- летальних результатів - 31 135;
- проведено ПЛР-тестів - 7 836 049.
Нагадаємо, в Україні за 23 березня COVID-19 діагностували у 14 174 осіб, зафіксовано 342 летальних випадків.