Новий антирекорд: в Україні за добу вперше виявили майже 17 тисяч COVID-хворих

Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Житомирській областях

Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Житомирській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 24 березня COVID-19 виявили у 16 669 осіб, померло 362 пацієнта, госпіталізували 4838 хворих, 6748 людей одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

16 669 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 25 березня. Серед захворілих - 786 дітей і 446 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 128 615 (в тому числі методом ПЛР - 57 818, методом ІФА - 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 47 847).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1267), Одеській (1235), Житомирській (1136), Львівській (1032) та Хмельницькій (989) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 596 575 осіб;

одужало - 1 283 020 осіб;

летальних результатів - 31 135;

проведено ПЛР-тестів - 7 836 049.

Нагадаємо, в Україні за 23 березня COVID-19 діагностували у 14 174 осіб, зафіксовано 342 летальних випадків.