Заборона на пасажирські перевезення на Закарпатті продовжена до 31 березня, - ОДА

Відповідне рішення прийнято регіональною комісією ТЕБ та НС

Відповідне рішення прийнято регіональною комісією ТЕБ та НС

Фото з відкритих джерел

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) у Закарпатській області продовжила до кінця березня поточного року заборону регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Закарпатської ОДА.

Згідно з інформацією на сайті ОДА, заслухавши інформацію доповідачів з питань порядку денного, регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила:

- заборонити до 31 березня 2021 року здійснення на території області регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, крім транзитних перевезень та перевезень: легковими автомобілями, в яких кількість пасажирів включно з водієм не перевищує п’яти осіб без урахування дітей віком до 14 років; службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за два дні органи Національної поліції; пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні за наявності в них лабораторно підтвердженого негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, яке проведено не більш як за 48 годин до дня поїздки.

Також комісія вирішила залишити без змін раніше погоджений обласною державною адміністрацією порядок функціонування в області приміського залізничного транспорту.

Рішення регіональної комісії ТЕБ та НС щодо перевезень пасажирів триватиме до 31 березня включно! Наступне засідання заплановане на 30 березня, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, НСЗУ констатувала, що рівень госпіталізації хворих із COVID-19 у лютому суттєво зріс у деяких регіонах. Удвічі більше стали госпіталізувати в Івано-Франківській та Закарпатській областях.