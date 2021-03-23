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23 марта 2021, 19:51 6

Запрет на пассажирские перевозки на Закарпатье продлен до 31 марта, - ОГА

23 марта 2021, 19:51 6
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Соответствующее решение принято региональной комиссией ТЭБ и ЧС
Соответствующее решение принято региональной комиссией ТЭБ и ЧС
Фото из открытых источников
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Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в Закарпатской области продлила до конца марта текущего года запрет регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Согласно информации на сайте ОГА, заслушав информацию докладчиков по вопросам повестки дня, региональная комиссия ТЭБ и ЧС решила:

- запретить до 31 марта 2021 года осуществление на территории области регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, кроме транзитных перевозок и перевозок: легковыми автомобилями, в которых количество пассажиров включительно с водителем не превышает пяти человек без учета детей до 14 лет; служебными и/или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Национальной полиции; пассажиров автомобильным транспортом в международном сообщении по наличию у них лабораторно подтвержденного отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, которое проведено не более чем за 48 часов до дня поездки.

Также комиссия решила оставить без изменений ранее согласованный областной государственной администрацией порядок функционирования в области пригородного железнодорожного транспорта.

Решение региональной комиссии ТЭБ и ЧС относительно перевозок пассажиров продлится до 31 марта включительно! Следующее заседание запланировано на 30 марта, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, НСЗУ констатировала, что уровень госпитализации больных с COVID-19 в феврале существенно вырос в некоторых регионах. Вдвое больше стали госпитализировать в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

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