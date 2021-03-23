Столична влада хоче провести рейди у маршрутках

Планується позбавляти ліцензій на перевезення через недотримання карантинних норм

Планується позбавляти ліцензій на перевезення через недотримання карантинних норм

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У Києві маршрутні таксі не дотримуються карантинних обмежень, тому столична влада має намір провести рейди і позбавляти ліцензій на перевезення.

Про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі "Україна 24", пише RegioNews.

"Що стосується транспорту. Сьогодні контроль йде. Тролейбуси, трамваї контролюються, маршрутні таксі перебувають поза контролем, щодня складається велика кількість протоколів", - заявив він.

Рубан наголосив, що плануються рейди по маршрутних таксі з позбавленням ліцензій на перевезення.

Нагадаємо, раніше у КМДА не виключили запровадження спецперепусток на транспорт у Києві.

Відомо, що Київ з 23 березня перебуває у "червоній" зоні карантину.