Столична влада хоче провести рейди у маршрутках
Планується позбавляти ліцензій на перевезення через недотримання карантинних норм
Планується позбавляти ліцензій на перевезення через недотримання карантинних норм
У Києві маршрутні таксі не дотримуються карантинних обмежень, тому столична влада має намір провести рейди і позбавляти ліцензій на перевезення.
Про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі "Україна 24", пише RegioNews.
"Що стосується транспорту. Сьогодні контроль йде. Тролейбуси, трамваї контролюються, маршрутні таксі перебувають поза контролем, щодня складається велика кількість протоколів", - заявив він.
Рубан наголосив, що плануються рейди по маршрутних таксі з позбавленням ліцензій на перевезення.
Нагадаємо, раніше у КМДА не виключили запровадження спецперепусток на транспорт у Києві.
Відомо, що Київ з 23 березня перебуває у "червоній" зоні карантину.
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