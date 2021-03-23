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23 марта 2021, 18:53 2

Официально: Львовщина 25 марта переходит в "красную” зону

23 марта 2021, 18:53 2
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Решение приняла Госкомиссия по ТЭБ и ЧС
Решение приняла Госкомиссия по ТЭБ и ЧС
Фото из открытых источников
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На территории Львовской области с 25 марта установлен “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале передает RegioNews.

Соответствующее решение приняла на внеочередном заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 25 марта 2021 г. "красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного” уровня эпидемической опасности, - сообщил Немчинов.

Как сообщалось сегодня, Львовская область по всем показателям перешла в "красную" зону - Минздрав. В ведомстве заявляют, что ситуация с распространением коронавируса на западной Украине остается сложной.

COVID-19 коронавирус карантин красная зона Львовская область Олег Немчинов

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