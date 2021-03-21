Оновлений поділ на карантинні зони: в Україні сім "червоних" областей

До "червоної" зони МОЗ додало Київську область

До "червоної" зони МОЗ додало Київську область

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Міністерство охорони здоров'я оновило поділ на карантинні зони, додавши Київщину до шести регіонів, віднесених напередодні до червоної зони епіднебезпеки.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані МОЗ.

Станом на 21 березня у червоній зоні перебувають 7 регіонів - Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська області, а також Київ та Київська область.

В помаранчевій зоні 12 регіонів - Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області. Решта областей у жовтій зоні карантину.

У "червоній" зоні карантину діють найжорсткіші обмеження. У цій зоні заборонений: прийом відвідувачів закладами громадського харчування та культури; проведення масових, спортивних та інших заходів; прийом відвідувачів в спортзалах, фітнес-клубах, басейнах; діяльність непродовольчих ринків; відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів; здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень (у тому числі перестають робити зупинки потяги).

Як повідомлялося, 20 березня Одеса потрапила до "червоної" зони карантину. Крім Одеси, у "червоній зоні" карантину перебувають ще п'ять регіонів.