Более 108 тыс. людей получили первую дозу CoviShield в Украине - МОЗ

Меньше всего привитых - в Одесской области

Меньше всего привитых - в Одесской области

Фото из открытых источников

С начала кампании в Украине вакцинировано 108 309 человек, из них получили 1 дозу - 108 308 человек, завершил вакцинацию (получил 2 дозы) - 1 человек.

Об этом сообщает Минздрав в Facebook, передает RegioNews.

В Украине за минувшие сутки 3 968 человек вакцинировали против Covid-19, в целом привитых в Украине уже 108 309 человек.

Вакцинацию проводили 134 мобильные бригады по иммунизации.

Наибольшее количество вакцинированных было в Киевской области – 550 прививок. Меньше всего зафиксировано в Одесской – 30 прививок.

По состоянию на 20 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записалась 305 281 человек, - говорится в сообщении.

3 968 людей щеплено проти COVID-19 за добу 20 березня 2021 року в Україні. 108 310 людей щеплено від початку... Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Sunday, March 21, 2021

Как сообщалось, за сутки зафиксировано более 11 тысяч новых случаев COVID-19. Выздоровело 3877 человек.