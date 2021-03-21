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21 марта 2021, 13:44 10

Обновлено разделение на карантинные зоны: в Украине семь "красных" областей

21 марта 2021, 13:44 10
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К "красной" зоне Минздрав добавил Киевскую область
К "красной" зоне Минздрав добавил Киевскую область
Фото из открытых источников
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Министерство здравоохранения обновило разделение на карантинные зоны, добавив Киевщину к шести регионам, отнесенным накануне к красной зоне эпидопасности.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

По состоянию на 21 марта в красной зоне находятся 7 регионов - Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская области, а также Киев и Киевская область.

В оранжевой зоне 12 регионов - Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области в желтой зоне карантина.

В "красной" зоне карантина действуют самые жёсткие ограничения. В этой зоне запрещены: прием посетителей заведениями общественного питания и культуры; проведение массовых, спортивных и других мероприятий; прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах; деятельность непродовольственных рынков; посещение учебных учреждений, кроме дошкольных учреждений и младших классов; осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе перестают делать остановки поезда).

Как сообщалось, 20 марта Одесса попала в "красную" зоны карантина. Кроме Одессы, в "красной зоне" карантина находятся еще пять регионов.

карантин Минздрав COVID-19 Киевская область красная зона

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