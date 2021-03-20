Одеса потрапила до "червоної" зони карантину

Крім Одеси, у "червоній зоні" карантину перебувають ще п'ять регіонів

Крім Одеси, у "червоній зоні" карантину перебувають ще п'ять регіонів

Фото з відкритих джерел

У суботу, 20 березня, згідно з індикаторними показниками для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19, Одеська область потрапила в "червону" зону карантину.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, пише RegioNews. Крім Одеси, у "червоній" зоні карантину перебувають ще п'ять регіонів: Київ;

Житомирська область;

Івано-Франківська область;

Чернівецька область;

Закарпатська область. "Помаранчевими" тепер є 11 областей: Вінницька;

Донецька;

Київська;

Кіровоградська;

Львівська;

Миколаївська;

Сумська;

Тернопільська;

Херсонська;

Хмельницька;

Черкаська. Решта регіонів – у "жовтій зоні" карантину. Нагадаємо, 19 березня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що у місті діятиме посилений карантин. В Одесі заборонили діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають не більше одного відвідувача на десять квадратних метрів.

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