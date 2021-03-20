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20 березня 2021, 12:20 338

Одеса потрапила до "червоної" зони карантину

20 березня 2021, 12:20 338
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Крім Одеси, у "червоній зоні" карантину перебувають ще п'ять регіонів
Крім Одеси, у "червоній зоні" карантину перебувають ще п'ять регіонів
Фото з відкритих джерел
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У суботу, 20 березня, згідно з індикаторними показниками для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19, Одеська область потрапила в "червону" зону карантину.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, пише RegioNews.

Крім Одеси, у "червоній" зоні карантину перебувають ще п'ять регіонів:

  • Київ;
  • Житомирська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Чернівецька область;
  • Закарпатська область.

"Помаранчевими" тепер є 11 областей:

  • Вінницька;
  • Донецька;
  • Київська;
  • Кіровоградська;
  • Львівська;
  • Миколаївська;
  • Сумська;
  • Тернопільська;
  • Херсонська;
  • Хмельницька;
  • Черкаська.

Решта регіонів – у "жовтій зоні" карантину.

Нагадаємо, 19 березня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що у місті діятиме посилений карантин. В Одесі заборонили діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають не більше одного відвідувача на десять квадратних метрів.

коронавірус Україна Одеса карантин локдаун

 
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