Одеса потрапила до "червоної" зони карантину
Крім Одеси, у "червоній зоні" карантину перебувають ще п'ять регіонів
Крім Одеси, у "червоній зоні" карантину перебувають ще п'ять регіонів
У суботу, 20 березня, згідно з індикаторними показниками для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19, Одеська область потрапила в "червону" зону карантину.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ, пише RegioNews.
Крім Одеси, у "червоній" зоні карантину перебувають ще п'ять регіонів:
- Київ;
- Житомирська область;
- Івано-Франківська область;
- Чернівецька область;
- Закарпатська область.
"Помаранчевими" тепер є 11 областей:
- Вінницька;
- Донецька;
- Київська;
- Кіровоградська;
- Львівська;
- Миколаївська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Херсонська;
- Хмельницька;
- Черкаська.
Решта регіонів – у "жовтій зоні" карантину.
Нагадаємо, 19 березня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що у місті діятиме посилений карантин. В Одесі заборонили діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають не більше одного відвідувача на десять квадратних метрів.
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