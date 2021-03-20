Стало відомо, коли в Києві та Одеській області введуть обмеження "червоної" зони
Зараз такі обмеження діють в чотирьох регіонах
Зараз такі обмеження діють в чотирьох регіонах
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення ввести з 23 березня в Києві та Одеській області "червоний" рівень епідемічної небезпеки з-за COVID-19. Зараз такі обмеження діють в чотирьох регіонах.
Про це повідомила прес-служба МОЗ, пише RegioNews.
Зараз в "червоній" зоні Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька області, зазначили в Моз.
У цій зоні заборонено:
- прийом відвідувачів закладами громадського харчування та культури;
- проведення масових, спортивних та інших заходів;
- прийом відвідувачів в спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;
- діяльність непродовольчих ринків;
- відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;
- здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень (крім транзитних перевезень).
Нагадаємо, у Києві з 20 березня ввели локдаун. Обмеження діють на роботу ТРЦ, театрів, музеїв та ресторанів.
Також 20 березня Одеса потрапила до "червоної" зони карантину.
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