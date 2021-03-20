Стало відомо, коли в Києві та Одеській області введуть обмеження "червоної" зони

Зараз такі обмеження діють в чотирьох регіонах

Зараз такі обмеження діють в чотирьох регіонах

Фото з відкритих джерел

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення ввести з 23 березня в Києві та Одеській області "червоний" рівень епідемічної небезпеки з-за COVID-19. Зараз такі обмеження діють в чотирьох регіонах.

Про це повідомила прес-служба МОЗ, пише RegioNews. Зараз в "червоній" зоні Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька області, зазначили в Моз. У цій зоні заборонено: прийом відвідувачів закладами громадського харчування та культури;

проведення масових, спортивних та інших заходів;

прийом відвідувачів в спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;

діяльність непродовольчих ринків;

відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;

здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень (крім транзитних перевезень). Нагадаємо, у Києві з 20 березня ввели локдаун. Обмеження діють на роботу ТРЦ, театрів, музеїв та ресторанів. Також 20 березня Одеса потрапила до "червоної" зони карантину.

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