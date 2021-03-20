Коронавірус в Івано-Франківську: Марцінків заявив про покращення епідситуації в місті

Медичні заклади Івано-Франківська отримали від міста 26 нових кисневих концентраторів

Медичні заклади Івано-Франківська отримали від міста 26 нових кисневих концентраторів

Фото з відкритих джерел

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявляє, що у місті зменшилася кількість госпіталізацій з COVID-19, а лікарні отримали 26 кисневих концентраторів.

Про це Марцінків повідомив у Фейсбуці, пише RegioNews.

"Хоч зараз спостерігаємо зменшення кількості госпіталізацій та стабілізацію ситуації з коронавірусом - хвороба ще не відступає”, - йдеться в дописі.

Мер зазначив, що медичні заклади Івано-Франківська отримали від міста 26 нових кисневих концентраторів: "Вчора наша ЦМКЛ, що на Мазепи отримала 16, а сьогодні ще 10 отримала МКЛ №1 на Матейки".

Хоч зараз спостерігаємо зменшення кількості госпіталізації та стабілізацію ситуації з коронавірусом - хвороба ще не... Posted by Руслан Марцінків on Friday, March 19, 2021

Нагадаємо, раніше Марцінків заявив, що канікули у школах Івано-Франківська розпочнуться на місяць пізніше.