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19 марта 2021, 21:51 2

Степанов объяснил, каким образом ускорится вакцинация в Украине

19 марта 2021, 21:51 2
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По словам министра, вакцинация будет проходить "каскадным путём"
По словам министра, вакцинация будет проходить "каскадным путём"
Фото из открытых источников
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Вакцинация от коронавируса в Украине проводится "каскадным путем", количество прививок в ближайшее время значительно увеличится.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Мы разворачиваем вакцинацию. Такой масштабной вакцинации еще не было. Нам очень важно, чтобы она двигалась правильно на всех этапах, чтобы не было программных ошибок. Программные ошибки – это такие, которые сразу отбрасывают страну по уровню вакцинации назад. Поэтому мы разворачиваем их (этапы – ред.) каскадным путем. То есть мы начали с 50 мобильных бригад, сейчас их уже более 200, - рассказал министр.

Степанов сообщил, что на следующей неделе в Украине будут открываться кабинеты прививок на базе центров первичной медико-санитарной помощи.

Количество прививок ежедневно увеличивается. Да, она отстает от того плана, который мы довели органам местной власти, в каком количестве они должны делать прививки. По поводу этого, мы им всегда подчеркиваем, проводим иногда достаточно жесткие селекторы, каким образом они должны увеличивать прививки, - отметил глава Минздрава.

Как сообщалось сегодня по вакцинации в Украине, за сутки впервые прививку получили более 10 тысяч человек. С начала кампании уже вакцинировано 92 714 человек.

Минздрав Максим Степанов вакцинация план вакцина

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