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19 березня 2021, 10:11 8

Вакцинація в Україні: за добу вперше щеплення отримали понад 10 тисяч осіб

19 березня 2021, 10:11 8
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З початку кампанії вже вакциновано 92 714 осіб
З початку кампанії вже вакциновано 92 714 осіб
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу, 18 березня, в Україні вакциновано проти коронавірусу 10 959 осіб, це на 1127 щеплень більше, ніж напередодні. Щеплення проводилися 210 мобільними бригадами по імунізації.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

З початку кампанії щеплені 92 714 осіб, з них отримали 1 дозу - 92 713 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина. За 18 березня вакциновані 1 дозою - 10 959 осіб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, найбільшу кількість щеплень за 18 березня було зроблено в м. Києві - 890 щеплень, а за весь період кампанії - в Донецькій області - 7 484 щеплень.

Нагадаємо, в Україні за 18 березня COVID-19 виявили у 15 850 осіб, зафіксовано 262 летальних випадки, госпіталізували 4444 людини.

коронавірус вакцина карантин МОЗ вакцинація

 
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