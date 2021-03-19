Степанов переклав відповідальність за повільні темпи вакцинації на місцеву владу

З наступного тижня він очікує на зростання темпів вакцинації

З наступного тижня він очікує на зростання темпів вакцинації

Фото: із відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що відповідальною за повільний темп вакцинації від COVID-19 в Україні є місцева влада.

Про це він заявив сьогодні, 19 березня під час спілкування з журналістами, передає RegioNews.

Міністр стверджуэ, що цей процес складний, і його мають виконати на всіх рівнях.

Я вважаю, що це відповідальність місцевої влади. Міністерство охорони здоров'я забезпечило вакцинами, забезпечило навчання, іншими ресурсами, оплатою праці цих мобільних бригад. Дали відповідний алгоритм", - сказав Степанов.

Він стверджує, що в Україні з наступного тижня очікують на збільшення темпів вакцинації, оскільки будуть відкривати кабінети щеплень.

Не тільки через мобільні бригади будуть проводитися щеплення. І одразу вона буде збільшуватися. Вже 10 тисяч, але ми розраховували, що вже не менше 15 тисяч повинно було бути в добу", - сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, в Україні за добу вперше щеплення отримали понад 10 тисяч осіб.