Степанов пояснив, навіщо знімати відповідальність з виробників COVID-вакцин

Це планують зробити сьогодні під час позачергового засідання парламенту

Це планують зробити сьогодні під час позачергового засідання парламенту

Facebook

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому необхідно зняти відповідальність з виробників COVID-вакцин. Це необхідно для отримання Україною певних видів вакцин по механізму COVAX.

Про це він розповів у ході години запитань до уряду у Верховній Раді, пише RegioNews.

"Ми цю відповідальність беремо на себе. Не виробник відповідає, а буде відповідати Україна... Без прийняття цього законопроекту нам будуть недоступні певні види вакцин. В чому полягає сама відповідальність? Перш за все у компенсації заподіяної шкоди, якщо така станеться у процесі вакцинації", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше Степанов переклав відповідальність за повільні темпи вакцинації на місцеву владу.