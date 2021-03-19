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19 березня 2021, 12:55 8

Степанов пояснив, навіщо знімати відповідальність з виробників COVID-вакцин

19 березня 2021, 12:55 8
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Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому необхідно зняти відповідальність з виробників COVID-вакцин. Це необхідно для отримання Україною певних видів вакцин по механізму COVAX.

Про це він розповів у ході години запитань до уряду у Верховній Раді, пише RegioNews.

"Ми цю відповідальність беремо на себе. Не виробник відповідає, а буде відповідати Україна... Без прийняття цього законопроекту нам будуть недоступні певні види вакцин. В чому полягає сама відповідальність? Перш за все у компенсації заподіяної шкоди, якщо така станеться у процесі вакцинації", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше Степанов переклав відповідальність за повільні темпи вакцинації на місцеву владу.

коронавірус Україна вакцина карантин вакцинація

 
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