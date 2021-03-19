З виробників вакцин від коронавірусу зняли відповідальність

Закон буде діяти протягом чотирьох років

Закон буде діяти протягом чотирьох років

Рixabay

Верховна Рада прийняла закон, яким виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення звільняють від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень. Мова йде про доопрацьованому законопроекті №5247.

"За" проголосували 236 парламентаріїв, пише RegioNews.

Закон звільняє виробників від відповідальності за наслідки застосування вакцин і імунобіологічних препаратів від COVID-19, зареєстрованих під зобов'язання для екстреного медзастосування.

Документ пов'язаний з міжнародними домовленостями про отримання Україною за програмою COVAX вакцин провідних виробників.

Крім того, й медичні працівники звільняються від відповідальності за можливі наслідки, якщо застосування вакцин або інших імунобіологічних препаратів відбувалося відповідно до затвердженої інструкції.

Однак у разі настання таких наслідків держава забезпечує компенсаційні виплати в порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Закон буде діяти протягом чотирьох років.

Крім того, Кабмін в місячний термін повинен розробити й впровадити порядок здійснення компенсацій.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, коли починає діяти вакцина від коронавірусу після щеплення.