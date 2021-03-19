З виробників вакцин від коронавірусу зняли відповідальність
Верховна Рада прийняла закон, яким виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення звільняють від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень. Мова йде про доопрацьованому законопроекті №5247.
"За" проголосували 236 парламентаріїв, пише RegioNews.
Закон звільняє виробників від відповідальності за наслідки застосування вакцин і імунобіологічних препаратів від COVID-19, зареєстрованих під зобов'язання для екстреного медзастосування.
Документ пов'язаний з міжнародними домовленостями про отримання Україною за програмою COVAX вакцин провідних виробників.
Крім того, й медичні працівники звільняються від відповідальності за можливі наслідки, якщо застосування вакцин або інших імунобіологічних препаратів відбувалося відповідно до затвердженої інструкції.
Однак у разі настання таких наслідків держава забезпечує компенсаційні виплати в порядку, встановленому Кабінетом міністрів.
Закон буде діяти протягом чотирьох років.
Крім того, Кабмін в місячний термін повинен розробити й впровадити порядок здійснення компенсацій.
Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, коли починає діяти вакцина від коронавірусу після щеплення.