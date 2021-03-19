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19 березня 2021, 14:59 6

З виробників вакцин від коронавірусу зняли відповідальність

19 березня 2021, 14:59 6
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Закон буде діяти протягом чотирьох років
Закон буде діяти протягом чотирьох років
Рixabay
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Верховна Рада прийняла закон, яким виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення звільняють від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень. Мова йде про доопрацьованому законопроекті №5247.

"За" проголосували 236 парламентаріїв, пише RegioNews.

Закон звільняє виробників від відповідальності за наслідки застосування вакцин і імунобіологічних препаратів від COVID-19, зареєстрованих під зобов'язання для екстреного медзастосування.

Документ пов'язаний з міжнародними домовленостями про отримання Україною за програмою COVAX вакцин провідних виробників.

Крім того, й медичні працівники звільняються від відповідальності за можливі наслідки, якщо застосування вакцин або інших імунобіологічних препаратів відбувалося відповідно до затвердженої інструкції.

Однак у разі настання таких наслідків держава забезпечує компенсаційні виплати в порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Закон буде діяти протягом чотирьох років.

Крім того, Кабмін в місячний термін повинен розробити й впровадити порядок здійснення компенсацій.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, коли починає діяти вакцина від коронавірусу після щеплення.

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