Вибух у Боярці: чоловік змайстрував саморобну бомбу, щоб помститися подрузі

Правоохоронці розповіли подробиці масштабного вибуху у місті на Київщині

Правоохоронці розповіли подробиці масштабного вибуху у місті на Київщині

Працівники Нацполіції встановили особу чоловіка, який загинув в результаті масштабного вибуху у Боярці під Києвом 16 березня, а також обставини інциденту.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області, передає RegioNews.

Відомо, що загиблим виявився 34-річний уродженець Криму, який упродовж тривалого часу мешкав у Києві.

Як з'ясувалося, в місті Боярці жила колишня подруга загиблого, якій він позичив гроші. Але між молодими людьми виникла сварка, тому чоловік прагнув повернути борг. Жінка відмовилася віддавати гроші. Тоді чоловік не знайшов нічого кращого, як помститися", - йдеться в повідомленні.

Чоловік обладнав майстерню, купив необхідні речовини та зробив саморобну бомбу. Пізніше він приїхав на таксі до місця призначення і через декілька хвилин після того, як він вийшов із автівки, пролунав вибух.

До місця проживання жінки він не дійшов декілька метрів - пристрій вибухнув у його руках. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - розповіли в Нацуполіції.

Слідство у цій справі триває, правоохоронці продовжують встановлювати інші обставини події та проводити експертизи.

Нагадаємо, вранці 16 березня у Боярці, що на Київщині стався потужний вибух.

Згодом через вибух у Боярці відкрили провадження: є постраждалий.