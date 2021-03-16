У Києві чоловіка на 4 роки відправили у в'язницю за неправдиве мінування поштамту

Він двічі повідомляв про завідомо неправдиве замінування поштового відділення у столиці

Він двічі повідомляв про завідомо неправдиве замінування поштового відділення у столиці

Рixabay

Голосіївський районний суд Києва засудив до чотирьох років в'язниці чоловіка, який двічі повідомляв про завідомо неправдиве замінування поштового відділення у столиці.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.

"За результатами підтримання публічного обвинувачення прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 судом засуджений до 4 років позбавлення волі чоловік за фактом повторного здійснення неправдивого повідомлення про замінування (ч. 2 ст. 259 КК України)", - йдеться в повідомленні.

У квітні 2020 року чоловік подзвонив у поліцію і розповів про підготовку вибуху в одному з поштових відділень Голосіївського району Києва, після чого провели перевірку, в ході якої вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин у приміщенні виявлено не було. Правоохоронці встановили особу того, хто телефонував, яким виявився 41-річний киянин, раніше судимий за аналогічні злочини.

Нагадаємо, 9 березня у Києві "замінували" універмаг "Україна".