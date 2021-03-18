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18 березня 2021, 13:26 639

У Полтаві посилюються карантинні обмеження

18 березня 2021, 13:26 639
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У місті закриють музеї, театри, бібліотеки та скасовують концерти
У місті закриють музеї, театри, бібліотеки та скасовують концерти
Фото: poltava-city.com
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У Полтаві посилюються протиепідемічні та карантинні заходи через значне збільшення кількості хворих на коронавірус та можливість потрапляння до "червоної" зони карантину.

Про це вирішили на нараді з питань протиепідемічних заходів у Полтавській ОДА, передає RegioNews.

Міський голова Полтави Олександр Мамай також додав, що у лікарнях майже не лишилося вільних місць для пацієнтів з коронавірусом.

Сьогодні у нас третя і п’ята міські лікарні майже переповнені. Тому декілька днів тому було прийнято рішення відкрити центральну районну лікарню на прийом хворих на коронавірус. Це додаткових 45 місць. І сьогодні вже 36 з них зайнято. Тобто ліжкомісць вже майже не залишилося", - заявив він.

Тому через погіршення епідеміологічної ситуації у Полтаві скасовують концерти, вистави та обмежують роботу бібліотек.

Зазначається, що у випадку погіршення ситуації з COVID-19, після канікул запроваджуватимуть дистанційне навчання для школярів.

Раніше повідомлялося, що в Україні до кінця квітня буде спостерігатися спалах коронавірусу.

коронавірус карантин Полтава Обмеження концерт місто

 
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