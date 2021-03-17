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17 марта 2021, 11:53 8

В Днепре неизвестные взорвали отделение банка

17 марта 2021, 11:53 8
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Из поврежденного взрывом банкомата в помещении забрали деньги
Из поврежденного взрывом банкомата в помещении забрали деньги
Фото "Днепр оперативный"
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Двое неизвестных ночью в среду, 17 марта, взорвали отделение «Сбербанка» на проспекте Александра Поля, что в центре Днепра. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт "Днепр оперативный".

Двое неизвестных подорвали взрывчаткой банкомат, расположенный в отделении банка, и забрали оттуда кассеты с деньгами. По словам очевидца, мужчины бежали в соседние дворы.

На место прибыли сотрудники полиции, следственного управления, службы охраны, а также взрывотехники. Лица ответственных за произошедшее пока не установили. Сейчас полицейские выясняют детали инцидента.

Издание также напоминает, что это не первый случай за эту неделю. 15 марта двое мужчин взорвали банкомат "Ощадбанка" в Подгородном Днепроперовской области. Они похитили деньги и скрылись.

Как сообщалось, на Днепропетровщине руководителям банка сообщили о подозрении в растрате 86 миллионов. В ходе досудебного расследования состоялись 5 санкционированных обысков.

взрыв банкомат Днепр преступление полиция

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