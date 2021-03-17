На Дніпропетровщині керівникам банку повідомили про підозру у розтраті 86 мільйонів

В ході досудового розслідування відбулися 5 санкціонованих обшуків

В ході досудового розслідування відбулися 5 санкціонованих обшуків

Фото: Нацполіція

Правоохоронці Дніпропетровської області викрили злочинну діяльність посадовців банку, які своїми діями завдали шкоди установі на 86 мільйонів гривень. Протягом двох років службові особи фінансової установи на основі підроблених документів видавали кредити групі позичальників, в результаті чого банк зазнав фінансові втрати.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

За фактами заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, розтрати службовими особами ввірених їм коштів в особливо великих розмірах та внесення до офіційних документів неправдивих відомостей слідчі відкрили кримінальні провадження", - йдеться у повідомленні.

В ході досудового розслідування відбулися 5 санкціонованих обшуків за місцем мешкання колишнього керівництва та службових осіб комерційного банку.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи фінансової установи: голова правління банку, перший заступник голови правління, заступник голови правління, начальник управління кредитування на підставі підроблених документів причетні до розтрати 86 млн гривень.

У подальшому гроші були введені із банківської системи та розкрадені, внаслідок чого державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб спричинено збитки в особливо великих розмірах. Фігурантам повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, НАБУ і САП вручили підозри ще трьом особам справи "ПриватБанку”.