У Запоріжжі стався вибух газу: двох госпіталізували

Господарі будинку самовільно демонтували газовий котел та батареї

Господарі будинку самовільно демонтували газовий котел та батареї

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 15 березня, на вулиці Квітки-Основ’яненка Шевченківського району в одному з приватних будинків стався вибух газу. У результаті події травмувались 40-річний чоловік та 33-річна жінка, яких госпіталізували до міської лікарні.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Запорізькій області, передає RegioNews.

Рятувальники встановили, що внаслідок витоку газу з газової плити стався хлопок газоповітряної суміші без подальшого горіння. Бійці ДСНС провели розбірку аварійних конструкцій.

Господарі самовільно демонтували газовий котел та батареї, внаслідок чого використовували газове обладнання не за призначенням, а саме обігрівали приміщення газовою духовкою", - повідомив начальник аварійно-диспетчерської служби АТ "Запоріжгаз" Олексій Виноградов.

За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Нагадаємо, у передмісті Одеси активістам спалили автомобіль, власники машини стверджують, що зловмисник привів у дію вибуховий пристрій.