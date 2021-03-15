У лікарні на Хмельниччині критична ситуація з постачанням кисню

Лікарі Славутської міськлікарні звернулися до влади

Лікарі Славутської міськлікарні звернулися до влади

Фото з відкритих джерел

У Славутській міській лікарні – медзакладі, який визначено на рівні області та МОЗ для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, є проблеми із постачанням кисню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Славутського МВК.

Проблема із централізованим постачанням кисню набирає критичного характеру, адже чим далі, тим більше хворих на коронавірус потребують кисневої терапії. Так, станом на ранок 15 березня у лікувальному закладі перебуває 34 пацієнти, яким необхідна киснева підтримка, з них 3 людини під’єднані до апаратів штучної вентиляції легень. Всі інші хворі знаходяться на кисневих масках та кисневих концентраторах.

Загалом у відділеннях лікарні на стаціонарному лікуванні із підтвердженим діагнозом на COVID-19 перебуває 66 пацієнтів, з підозрою – 20. Проте, як показує практика, 95% і більше у людей із підозрами шляхом ПЛР підтверджується коронавірус. При цьому показник киснево залежних із усіх госпіталізованих становить майже 40% – це досить багато, – прокоментував директор комунальної лікарні Леонід Радзивілюк.

За його словами, серйозна проблема із постачанням кисню існує не лише у Славутській лікарні, а й у багатьох інших медзакладах.

Адже кисень поступає зі Львова, де його виробляють. Заповнені киснем балони більшого об’єму розвантажують в Хмельницькому, а вже далі відправляють до лікарень регіону. Що ж до статистики із використання кисню, то протягом цих вихідних у Славуті було використано 36 балонів у реанімаційному відділенні, 16 – інфекційному. Отже, 52 балони кисню йде за добу. В суботу завезли 50 балонів, вчора – жодного. На жаль, такі перебої із постачанням кисню повторюються день за днем.

Славутським штабом з ліквідації наслідків НС на території Славутської ТГ сьогодні направлено листи до прем’єр-міністра та голові ХОДА щодо невідкладного вирішення безперебійного централізованого забезпечення медичним киснем, аби недопустити, щоб через його нестачу вмирали люди. Проте це питання потрібно вирішувати на державному рівні, адже якщо у нас не буде нормального виробника кисню, ситуація не вирішиться. Могло б покращити ситуацію будівництво кисневої станції на території лікарні, але власних коштів у закладу на це немає, адже мова йде про кілька мільйонів гривень, для цього необхідне сприяння на державному рівні. Ми щиро вдячні усім, хто відгукнувся та допоміг у вирішенні цієї проблеми. Проте, питання залишається відкритим, – наголосив міський голова Василь Сидор.

Як повідомлялося учора, у Харкові реанімації повністю заповнені пацієнтами із COVID-19 - лікар. В лікарнях міста відчувається гостра нестача ліжок із киснем.